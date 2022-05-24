‘Şehrin Katmanları ’İbramaki Sanat Galerisi’nde

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ressam Doç. Dr. Çiğdem Tanyel Başar’ın ‘Şehrin Katmanları’ isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Tül üzerine farklı teknikler kullanılarak hazırlanmış eserlerin yer aldığı sergi 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Tanyel Başar, 3’üncü kişisel resim sergisini İbramaki Sanat Galerisi’nde açtı. Sanatçının üç boyutlu etki oluşturmak için tül kullanarak farklı tekniklerle hazırladığı 14 eserden oluşan sergi sanatseverlerin beğenisini aldı. Doç. Dr. Başar’ın farklı zamanlarda gezip gördüğü şehirlerden esinlenerek yaptığı resimler, İbramaki Sanat Galerisi’nde 29 Mayıs Pazar gününe kadar görülebilecek.

Kuşadası Belediyesi’ne ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ettiğini belirten Doç. Dr. Çiğdem Tanyel Başar, “Geçirgen yapıdaki kat kat tüller üzerinde yer alan görüntüler, birbiri içerisine geçmiş çok katmanlı bir yapıyı temsil ediyor. Farklı düzlemlerde yer alan imgelerin aynı düzlem üzerinde bir araya getirildiği bu görüntüler, bireyin ve çevrenin kendi içerisindeki çok boyutluluğunu yansıtıyor. Bu nedenle resimlerimde tül kullanmayı çok seviyorum” diye konuştu.