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Şehitlik yolu bayrama hazır

Efeler Belediyesi Tellidede Mezarlığı’ndaki şehitlik yolunu ve mezarlıktaki diğer adalara giden ana arter yolları yaptı.

AYDIN 17.07.2021, 00:51
Şehitlik yolu bayrama hazır
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Efeler Belediyesi Tellidede Mezarlığı’ndaki şehitlik yolunu ve mezarlıktaki diğer adalara giden ana arter yolları yaptı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, yıllardır toprak olarak kullanılan şehitlik yoluna taş döşedi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için mezarlıkların tüm bakımı sağlandığı gibi, yollarda da gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmeye devam ediyor.
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