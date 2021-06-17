Şehit Polisin katilleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki kişi Söke’de yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Ercan Yangöz’ün yakalanan failleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki şahıs Aydın’ın Söke ilçesinde yakalandı.

Bodrum’da yaşanılan çatışma ve polis memurunun şehit olduğu acı olay sonrasında polis sadece Bodrum’da değil tüm bölgede takibini arttırdı. İstihbaratı değerlendiren Söke Polisi, Bodrum istikametinden Söke’ye giriş yapan bir otomobili takibe aldı. Çatışmaya giren ve bir polisin yaralanmasına bir polisin de şehit olmasına neden olan şahıslarla bağlantıda olduğu iddia edilen 2 kişi Söke polisinin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 2 şahıs Polis ekipleri tarafından Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Sorgularının ardından şüphelerinin Muğla’ya gönderileceği öğrenildi.