Seç Market Aydın’da esnafla buluştu

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan ve esnafı güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Aydın’da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen toplantıda iş modelini, esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıyı anlattı.

Perakende sektöründe esnaf dostu iş modeliyle fark oluşturan Seç Market, Aydın’da halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu. Toplantıya katılan Market Genel Müdürü Altan Sekmen, bugün Türkiye genelinde 2 bini aşan mağaza sayısıyla sektörde değer oluşturan iş modeli hakkında bilgi verirken katılımcıların da sorularını yanıtladı. Sekmen, tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da hem küçük esnafı rekabette güçlendirme hem de yerel ekonomiyi canlandırma hedefiyle çalıştıklarını, sundukları kazan-kazan modelle tüm paydaşlara önemli avantajlar sağladıklarını ifade etti.

İş modeliyle esnaf hem kendi işinin patronu hem rekabette avantajlı

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market, esnafa ve müşterilerine rekabette sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırırken ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Dükkan sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip bulunuyor. Önemli sayıda kadın iş ortağı ile kadın girişimciliğini de destekliyor. İş modeline göre, Seç’in iş ortakları kendi işinin sahibi olmaya devam ederken, tedarik gücü sayesinde ürünlerini hızla, kolaylıkla ve uygun fiyatlarla temin edebiliyor. İş ortakları isterlerse raflarında yöresel ürünlere de yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlıyorlar. İş birliği çerçevesinde; esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda verilen destekle kurumsal bir kimlik kazandırılıyor; operasyonel işler ve finans yönetimi gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri veriliyor.