Sazlı’da Akıl Zeka Oyunları ve Satranç Etkinliği yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-1 Destek Programında yer alan “Her Yerde Her Yaşta Satranç Projesi” kapsamında Söke’nin Sazlı Mahallesi Hilmi Fırat İlkokulu’nda Akıl Zeka Oyunları ve Satranç etkinliği yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinliğe Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı. Sazlı okul bahçesinde yapılan Akıl Zeka Oyunları ve Satranç etkinliğinde oyunlar oynanırken, katılımcılar bir yandan da eğlendi. Satranç taşlarının başına sporcu olarak geçenler arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan da yer aldı. Satranç Federasyonu temsilcisi Levent Yıldız ev sahipliliği yapan Sazlıköy Hilmi Fırat İlkokulu idareci, öğretmen, personel ve öğrencileri başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. Akıl oyunları ve satranca yönelik farkındalık oluşturmak üzere gerçekleşen etkinlikte öğrencilere ikramlar ve hediyeler dağıtıldı.