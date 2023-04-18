Savcıllı Deresi’nde taşkın riski azalacak

Aydın’ın Buharkent ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayan Savcıllı Deresi’nde başlatılacak olan ıslah çalışmaları ile taşkın riski azalacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Buharkent ilçesinde bulunan ve tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan Savcıllı Deresi’nde ıslah çalışmaları başlatılacak. Derenin yukarı havzasında gerçekleştirilecek olan ıslah çalışmaları çerçevesinde hazırlanan protokol ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından imzalandı. Proje bedeli 3 milyon 846 bin 261 TL olan ve 300 iş gününde bitirilmesi planlanan çalışmalarda Savcıllı Deresi’ne 3 adet ıslah sekisi, 1 adet ön yüzü beton kaplı tersip bendi, 120 metre kuşaklama kanalı yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgede yaşanabilecek taşkın riski de azaltılarak, tarım arazilerinin taşkından korunması hedefleniyor.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre “Aydın Buharkent Savcıllı Deresi Yukarı Havza Islah işinin sözleşmesi Bölge Müdür Yardımcımız İnan Gündüz tarafından imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme çerçevesinde Savcıllı Deresi’ne 3 adet ıslah sekisi, 1 adet ön yüzü beton kaplı tersip bendi, 120 metre kuşaklama kanalı yapılacaktır. Sözleşme bedeli 3 milyon 846 bin 261 TL olup, işin süresi 300 iş günüdür” ifadeleri yer aldı.