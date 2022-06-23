Sarıçay Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın’ın Söke ilçesinde yapımına başlanan Sarıçay Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Aydın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajı, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Sarıçay Barajı inşaatında sağ sahil ve talveg kazıları tamamlanırken, sol sahil kazısı ve talveg diş betonu döküm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sarıçay Barajı ve bileşenlerinin tamamlanmasıyla Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı Mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edilecek.