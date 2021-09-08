Sarıçay Barajı’nda çalışmalar devam ediyor

Aydın’ın Söke ilçesindeki Sarıçay Barajı’nda Devlet Su İşleri’nin çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın’a yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı açıklamada, "Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajımız, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 124,50 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak olan baraj; Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecektir. Sarıçay Barajı inşaatında gövde kazısına sol sahil çalışmaları devam etmekte olup, bugüne kadar toplam 500 bin m3 kazı tamamlanmıştır. Derivasyon Kondüvisi toplam 506 metre betonarme imalatının 248 metresi tamamlanmış, imalatlara aralıksız devam edilmektedir. Memba batardosu imalatlarına başlanmış olup 58 bin m3 dolgu yapılmış, dolgu çalışmalarına devam edilmektedir” dedi

Yıldız ayrıca açıklamasının devamında, “Desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye sonsuz şükranlarımızı sunarım” dedi.