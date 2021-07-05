Sanayi sitesi yeni yollarına kavuştu

Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Sanayi Sitesi’nde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, yol yapım, bakım ve onarım işlemlerinde kısa sürede çok mesafe kat etmesi sanayi esnafınca beğenildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi esnafına verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Sanayi Sitesi’nde 19 Mayıs tarihinde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bu kapsamda bölgeye 620 metre yağmur suyu hattı döşendi. Hafriyat, tesviye ve zemin düzleştirme işlemleri tamamlanan 16 ve 18. sokaklara sıcak asfalt döküldü. 6. sokak ise asfalt serimine zemin oluşturması için plentmiks ile kaplandı. Esnafın da büyük bir memnuniyetle karşıladığı çalışmalar tamamlandığında Sanayi Sitesi’nde toplam 6 bin metrekare asfalt, 2 bin metrekare de kaldırım taşı çalışması yapılmış olacak.

Sanayi Sitesi’nin uzun yıllardır ihmal edildiğini belirten esnaf Mehmet Dinger, “Buradaki yollar o kadar bozuktu ki köstebek yuvasını andırıyordu. Yıllarca iş yerimize arabamızla rahatça gelemedik. Belediye Başkanımız Ömer Günel, bize verdiği sözü tutup yollarımızı yenilemeye başladı. Sanayi Sitesi artık daha konforlu yollara kavuştu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Değirmendere Mahallesi Muhtarı İsmail Atal ise “Sanayi Sitesi’nde 19 Mayıs’ta başlayan çalışmalarda çok kısa süre içerisinde büyük mesafe kat edildi. Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışması kente her alanda hizmet olarak geri dönüyor. Belediye Başkanımız Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası’nın çehresi değişmeye başladı. Ben de Değirmendere Mahallesi sakinleri adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.