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Samanların depolandığı alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir evin altında bulunan samanların depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

AYDIN 12.10.2021, 11:10
Samanların depolandığı alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir evin altında bulunan samanların depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, kırsal Altıntaş Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin altında bulunan samanların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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