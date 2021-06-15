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Sakız kutusuna uyuşturucu saklamış

Aydın’ın Didim ilçesinde bir evde yapılan aramada sakız kutusu içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN 15.06.2021, 14:21
Sakız kutusuna uyuşturucu saklamış

Aydın’ın Didim ilçesinde bir evde yapılan aramada sakız kutusu içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Altınkum Mahallesinde bulunan ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramada, 7 parça halinde toplam daralı ağırlığı 140,5 gram esrar maddesi, metal sakız kutusu içerisinde daralı 40,45 gram metamfetamin maddesi, bir miktar kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. T.T. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
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