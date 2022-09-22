Sahte kimlikle Aydın’a uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

Aydın’a otobüs seyahati ile yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan zehir tacirine Aydın narkotik ekipleri “Dur” dedi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, C.D. isimli şahsın Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’e otobüs seyahati ile yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Sevkiyat için tedbirleri alan ekipler, şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Şahısta ve bagajında yapılan aramada 40 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 mermi ele geçirildi. Şüpheli C.D. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarda şahsın sahte kimlik kullandığı ve ayrıca hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.