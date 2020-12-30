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Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi’nde yılbaşı denetimi
Yılbaşı öncesi korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası’nda da etkin şekilde yürütülüyor. Yılbaşı öncesi tatilcilerin de akın ettiği Kuşadası’nda yılbaşını teknelerde geçirmek isteyenler için sahil güvenlik ekipleri tarafından önlem alındı.
AYDIN 30.12.2020, 15:16
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Yılbaşı öncesi korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası’nda da etkin şekilde yürütülüyor. Yılbaşı öncesi tatilcilerin de akın ettiği Kuşadası’nda yılbaşını teknelerde geçirmek isteyenler için sahil güvenlik ekipleri tarafından önlem alındı.Kuşadası sahil güvenlik karakol komutanlığına bağlı ekipler hem havadan helikopterle hem de denizden botlarla Kuşadası Körfezi’nde denetlemelerini hem gece hem de gündüz sürdürdü. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunan sahil güvenlik ekipleri ayrıca yılbaşı öncesi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Marina ve balıkçı barınaklarında inceleme yapan sahil güvenlik ekipleri, yılbaşını teknelerde geçirmenin de yasak olduğunu belirterek, bu girişimlerde bulunanlar hakkında adli işlem başlatılacağını duyurdu.
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