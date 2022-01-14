Sağlıklı gıdanın adresi, Kuşadası yerel üretici pazarı

Kuşadası Belediyesi’nin yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla yaşama geçirdiği Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı, büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Kuşadası’nın farklı mahallelerinde yaşayan üreticilerin iyi tarım uygulamalarıyla elde ettikleri mevsimlik ürünleri satışa sundukları sokağı, kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden balkabağı, havuç, turp, karnabahar ve yöre mutfağının en önemli tatlarından olan şevketi bostan süslüyor.

Her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan yerel üretici pazarı uygun fiyata doğal ve sağlıklı beslenmek isteyen Kuşadalıların adresi olmayı sürdürüyor. Caferli, Kirazlı, Değirmendere, Yaylaköy, Davutlar, Çınar ve Soğucak mahallelerinde yaşayan yerel üreticilerin iyi tarım uygulamaları ile ürettikleri mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nda kadınlar tarafından yapılan gözleme, içli köfte, aşure, keşkek benzeri lezzetler de satışa sunuluyor. Yumurta, bal, peynir ve süt gibi hayvansal ürünlerin de yer aldığı pazarın tezgahlarında kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden balkabağı, havuç, turp, turp otu, karnabahar, mandalina, portakal ve ayva gibi sebze ve meyveler yerini aldı.

Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nda esnaflık yapan Zahide Ergen, “El emeği ile hazırladığımız yiyecekleri tezgâhımızda satışa sunuyoruz. Vatandaşlar pazarda satılan ürünlerin tazeliğinden ve doğallığından oldukça memnun. Böyle bir alanın kentin tam merkezinde olması gerçekten çok önemli. Bu alanı yaşama geçirdikleri için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

Sokakta, Aydın yöresine özgü sebze ve meyveleri satışa sunan Aybar Tarım ise “Üretici sokağında vatandaşlar organik ürünlere ulaşabiliyor. Ben, şu dönemde sadece Aydın ve çevresinde yetişen çıtır şeker havucunu satışa sunuyorum. Bu ürünün faydaları saymakla bitmez. Doğal olma özelliğiyle de insanların ilgisini çekiyor” diye konuştu.

Pazara alışveriş yapmaya gelen Kenan Kaya da “Üretici sokağında satılan ürünlerden oldukça memnunuz. Bu alanda doğal sebze ve meyvelere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Kuşadası Belediyesi’ne yaşama geçirmiş oldukları bu projeden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.