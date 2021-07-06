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Sağlıkçıların mezuniyet töreni online yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni çevrimiçi olarak gerçekleşti.

AYDIN 06.07.2021, 14:28
Sağlıkçıların mezuniyet töreni online yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Nazilli Sağlık Hizmetleri (MYO) Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu törenin açılış konuşmasını yaptı. Dereceye giren öğrencilerin açıklanmasını ardından okul birincisi Saniye Somutay gerçekleştirdiği konuşmasında başarısını ailesinin desteğine borçlu olduğunu ifade etti. Öğr. Gör. Aslı Çayan’ın eşliğinde tüm mezunları temsilen okul birincisi Saniye Somutay sağlık yeminini etti. Öğrenciler için hazırlanmış olan video gösterisinin sunumu ve öğretim elemanlarının mezunlara yönelik dilek ve temennilerinin sunulması ile sona erdi.

Törene, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.
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