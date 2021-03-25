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Sağlıkçılar zeybek oynadı, moral verdi

Aydın’da pandemi döneminde görev yapan sağlık çalıpşanlarına moral vermek amacıyla düzenlenen aralarında sağlık görevlilerinin de yer aldığı zeybek gösterisi, beğenildi.

AYDIN 25.03.2021, 13:39
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Sağlıkçılar zeybek oynadı, moral verdi

Aydın’da pandemi döneminde görev yapan sağlık çalıpşanlarına moral vermek amacıyla düzenlenen aralarında sağlık görevlilerinin de yer aldığı zeybek gösterisi, beğenildi.

Aydın’da 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası dolayısıyla Halk Oyunları gösterisi hazırlandı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen halk oyu8nları gösterisinde, sağlık çalışanları ambulanslar önünde zeybek oyunu oynadı. Pandemi dolayısıyla gece gündüz fedakârca ve özverili bir şekilde çalışan tüm sağlık çalışanlarına, moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlik büyük beğeni topladı.
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