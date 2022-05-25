Sağlık için pedal çevirdiler

Aydınlı bisikletçiler, hareketli ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Aydın Bisikletliler Derneği işbirliği ile bisiklet turu düzenlendi. Avrupa Obezite Günü çerçevesinde hareketli yaşam ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekerek farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte bir araya gelen Aydınlı bisikletçiler “Sağlığımız için pedallayalım” temasıyla pedal çevirdiler. Efeler ilçesi Malazgirt Meydanı’ndan başlayan etkinlikte, bisikletçiler Efeler’de şehir turu yaptı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, gerçekleştirilen turun ardından tüm katılımcılara teşekkür ederken, konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde, Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi işbirliği ile Avrupa Obezite Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Sağlığımız için pedallayalım’ temasıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Aydın Malazgirt Meydanı’ndan başlayan etkinlikte hareketli yaşam ve sağlıklı beslenme konularına dikkat çekildi. Obezite, Hareketli Yaşam ve Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek üzere gerçekleştirdiğimiz etkinliğe destek olmak üzere bisikletleri ile gelen Aydın Bisikletliler Derneğine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Gerçekleştirilen bisiklet turuna Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Başkan Yardımcısı, Aydın Bisikletliler Derneği Başkanı, Aydın Bisikletliler Derneği Üyeleri, sağlık çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.