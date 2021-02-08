Sağlık Çalışma Grubu Destek Çözüm Ortakları Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın ili Afet Müdahale Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Çalışma Grubu, destek çözüm ortakları olan kurumlar ile toplandı.

Olası bir afette koordineli bir şekilde müdahale ve planlamanın yapılabilmesi adına yapılan toplantıya, Afet Bölge Komutanlığı, Afet Tali Bölge Komutanlığı, Garnizon Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İI Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı Bölge Kan Merkezi, üniversite rektörlükleri, özel sektör hastaneleri ve STK’lar katıldı. Afet durumunda destek çözüm ortaklarının rol ve sorumluluk alanları belirlendi.