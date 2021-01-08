Sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine ballı destek

Kovid-19 salgını ile ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine bir destek te Aydın Bal Kooperatifi’nden geldi. Sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine, kooperatiften yapacakları bal ve arı ürünleri alışverişlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından, Aydınlı arıcıların ürünlerinin iç ve dış pazarda değerlendirilmesi ve bölge arıcılarının ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 2016 yılında kurulan S.S. Aydın Bal ve Arı Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, çalışmalarını sürdürüyor. Aydın balını Avrupa ile tanıştıran kooperatif, pandemi dolayısıyla Kovid-19 ile mücadelede en ön saflarda mücadele gösteren sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerini de unutmadı. Kooperatif bünyesinde satışa sunulan bal ve arı ürünleri satın almak isteyen sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri bu alışverişlerini yüzde 50 indirimle yapabilecek.

S.S. Aydın Bal ve Arı Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi müdiresi Sedef Başol, yapılan bilimsel araştırmalara göre, kooperatif bünyesinde satışa sundukları doğal balların, polenin, propolisin ve arı sütünün, Kovid-19’a karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücut direncini arttırarak bir kalkan görevi gördüğünü ifade etti. Başol, doğal beslenme açısından vatandaşların bal ve bal ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketmeleri gerektiğini ifade etti.

“Sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine yüzde 50 indirim”

Pandemi döneminde vatandaşların yardımına koşan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine kooperatif olarak bir nebze olsun destekte bulunmak istediklerini ifade eden Başol, “ Aydın Bal Kooperatifi olarak sağlık çalışanlarımıza, jandarma ve polislerimize, ürünlerimizden satın almak istediklerinde yüzde 50 indirim kampanyası düzenledik. Bunun içeriğinde petekli, kara kovan, süzme ballarımız, propolisimiz, polenimiz, arı sütü bu kampanyanın içinde yer alıyor. Aydın Umurlu Mahallesi ve Nazilli Dallıca Mahallesi’ndeki bal kooperatifi şubelerimizden bal ve bal ürünleri almak isteyen sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize yardımcı olacağız” dedi.