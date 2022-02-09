Sağlık çalışanlarına Afet Yönetimi eğitimi verildi

Aydın Devlet Hastanesi kurum çalışanlarına Acil durum ve Afet Yönetimi konulu eğitim verildi.

Aydın Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda Sivil Savunma Biriminden Nur Üstünbıçak tarafından, Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seviye Taç, Müdür Yardımcısı Filiz Oba ve kurum çalışanlarının katılımıyla Covid-19 tedbirleri alınarak Acil Durum ve Afet Yönetimi konulu eğitim verildi. Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi kapsamında, Yangın Söndürücülerin Kullanımı, Kırmızı Kod Uygulaması, Radyasyondan Korunma, Temel Afet Bilinci, Acil ve Afet Durum Triyajı, Depreme Yönelik Önlemler, Acil Durum Plan Krokileri Hakkında bilgilendirme ve YOTA konularında bilgilendirme yapıldı.