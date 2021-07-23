Sağlık çalışanları motivasyon etkinliğinde bir araya geldi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kuşadası Otelciler Ve Yatırımcılar Derneği tarafından Covid-19 salgını süresince fedakarca çalışan ve çalışmaya devam eden sağlık personelleri için etkinlik düzenledi.

Pandemi süresi içerisinde sağlık çalışanları özveri, fedakarlık ve cesaretle görevlerini yerine getirirken, bu çaba Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından unutulmadı. Bu dönemde özveri ile çalışan sağlık çalışanları için motivasyon etkinliği düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz yaptığı açıklamada, “ Genel anlamda sağlık hizmetleri bir bütünlük içerisinde gerek acil sağlık hizmetleri gerek birinci basamak gerekse ikinci üçüncü basamak olmak üzere bir bütünlük içerisinde koordine edilmesi gereken ve 7/24 hassasiyet gerektiren bir kamu hizmeti. Bir anlamda yaptığımız iş, kaya’yı yukarıya itmek gibi hiç durup dinlenmeden sürekli aynı motivasyon ve özveriyle yürütülmesi gereken bir hizmet kolu. İşte bu sebepten dolayı bizlerde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın moral ve motivasyonlarını en yüksek düzeyde tutmak amacıyla farklı vizyonlar geliştirme çabası içerisindeyiz. Bu düşüncelerle İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze düşüncemizi anlattığımızda onlarda bütün enerjileriyle sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla organizasyonumuza kol kanat gerdiler ve bugün özellikle sahada 4D grubundaki çok kıymetli çalışma arkadaşlarımızı Kuşadası’ndaki otellerimizde misafir etme ve onları ağırlama şansına sahip olduk. Elbette burada en büyük teşekkürü İl Kültür Turizm Müdürümüz Umut Tuncer beyefendiye ve Kuşadası’ndaki otelcilerimize özellikle Kuşadası Otelciler Ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanımız Tacettin Özden beyefendiye de iletiyor şükranlarımızı arz ediyorum. Ayrıca organizasyonumuz bizzat desteklerini esirgemeyen ÖZ Sağlık-İş Sendikası Aydın İl Başkanı Nefise Şahin ‘e ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağlık personellerimizin motivasyonlarını artırmak adına ilerleyen dönemlerde belli aralıklarla etkinliğimiz devam edecektir. Kıymetli arkadaşlarımın huzur dolu bir tatile geçirmelerini diliyorum” dedi.