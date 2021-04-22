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Sağlık çalışanları hazırladıkları video ile duygulandırdı

Aydın’da görev yapan sağlık çalışanları Korona virüs salgını süresince yaşadıkları zorlukları hazırladıkları ’Korona Belası’ isimli bir video ile dile getirdi. Hastane memurlarından Ömer Faruk Güvercin’in Korona virüse karşı uyarladığı türkü eşliğinde çekilen video duygulandırdı.

AYDIN 22.04.2021, 15:57
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Sağlık çalışanları hazırladıkları video ile duygulandırdı

Aydın’da görev yapan sağlık çalışanları Korona virüs salgını süresince yaşadıkları zorlukları hazırladıkları ’Korona Belası’ isimli bir video ile dile getirdi. Hastane memurlarından Ömer Faruk Güvercin’in Korona virüse karşı uyarladığı türkü eşliğinde çekilen video duygulandırdı.

Bir süreyi aşkın süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Korona virüs hayatı olumsuz etkileye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 35 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı mücadelede en çok yorulan meslek grubu ise sağlık çalışanları oldu. Yaşadıkları zorlukları aktarmak ve Korona virüse karşı dikkat çekmek için bir video hazırlayan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları zorlu süreci anlattı. Hastane memurlarından Ömer Faruk Güvercin’in Korona virüse uyarladığı türkü ile çekilen görüntülerde hastanedeki salgın polikliniğinden görüntüler yer aldı.

İzleyenlerin duygusal anlar yaşadığı video hastanenin sosyal medya hesaplarından yayınlanırken, sağlıkçılar ’Yorulduk ama yenilmedik’ mesajı ile vatandaşlara moral ve umut verdi.
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