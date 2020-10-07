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Sağlık Bilimleri Fakültesi Oryantasyon eğitimi gerçekleşti

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORYANTASYON EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

AYDIN 07.10.2020, 09:26
Sağlık Bilimleri Fakültesi Oryantasyon eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi, online olarak gerçekleşti.

Oryantasyon eğitiminde, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul’un açılış konuşmasının ardından Üniversitemizin ve Fakültenin tanıtım sunumu ve uzaktan eğitim bilgilendirme sunumlarıyla öğrencilere bilgi verildi.

Öğrencilerin sorularının cevaplanması ile son bulan oryantasyon eğitiminde, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmeleri temennilerinde bulunuldu.

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