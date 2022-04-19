Sağlık Bakanı Koca’nın Aydın’a gelmesi bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir dizi ziyaret çerçevesinde Aydın’a gelmesi bekleniyor.

Ülke genelindeki ziyaretlerine devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 26 Nisan Salı günü Aydın’a gelmesi bekleniyor. Son olarak Bursa’da gerçekleştirdiği ziyaret programının benzerinin olacağı öğrenilen ziyarette Bakan Koca’nın, ilk durağı ise Aydın Valiliği olacak. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ziyaretinin ardından Bakan Koca’nın basın mensuplarına açıklama yapacağı öğrenildi.

Ziyaret çerçevesinde Bakan Koca, yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek, birçok konuda görüşeceği öğrenilirken, daha sonra sağlık çalışanları ile birlikte iftarda görüşeceği bilgisine ulaşıldı.