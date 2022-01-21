Sadece hastalıklara karşı değil soğuk havaya karşı da incir dönerini tercih ediyorlar

Anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında yerini alan ve kutsal kitaplarda adından söz edilen Aydın incirinin vücudu sadece hastalıklardan değil aynı zamanda soğuktan da koruduğu belirtildi. Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş, çeşitli kuruyemişlerle zenginleştirilmiş incir dönerinin vücut direncini arttırdığı için soğuk havalarda daha çok tercihe dildiğini belirtti.

Anne sütünden sonra en faydalı gıda olarak tanımlanan ve kutsal kitaplarda adı geçen incirin lezzetinin yanında vücut direncini arttırdığı için doktor tavsiyesi ile tüketenlerin olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş’in Gıda Mühendislerinden Ayşen Orhan, “Korona virüs salgını, insanların sağlıklı gıdaya olan eğilimlerini de arttırdı. Eskiden, daha çok lezzeti için tüketilen kuru incir artık sağlık için daha çok tüketiliyor. Yaklaşık 10 yıl önce Tuğba Kuruyemiş’e özgü olarak üretilen incir döneri soğuk kış günlerinde daha çok tercih edilmeye başlandı. Faydaları saymakla bitmeyen kuru incir içerisinde bulunan birçok vitamin sayesinde insan sağlığını düzenleyen ve koruyan bir yapıya sahiptir. Kan yapıcı özelliği ile soğuk havalarda vücut direncini de arttıran özelliği nedeniyle pek çok kişi dondurucu soğuklarda kuru incirden yaptığımız incir dönerini daha çok tercih etmeye başladı” diye konuştu.