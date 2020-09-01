Sadaka kutusu soyguncuları tutuklandı
AYDIN EFELER İLÇESİNDE 3 GÜN ÖNCE HIRSIZLIK AMACIYLA GELDİKLERİ CAMİNİN SADAKA KUTUSUNU ÇALAN İKİ KİŞİ POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALANDI. SABİTLENMİŞ HALDEKİ SADAKA KUTUSUNUN KİLİDİNİ KIRIP İÇERİSİNDEKİ SADAKA PARALARINI ÇALMAK SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN İKİ KİŞİ AYDIN E TİPİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Aydın Efeler ilçesinde 3 gün önce hırsızlık amacıyla geldikleri caminin sadaka kutusunu çalan iki kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Sabitlenmiş haldeki sadaka kutusunun kilidini kırıp içerisindeki sadaka paralarını çalmak suçundan adliyeye sevk edilen iki kişi Aydın E Tipi Cezaevine gönderildi.
Efeler İlçe Merkezi’nde bulunan Evliya Çelebi Camisi’ne ait sadaka kutusu, 28 Ağustos 2020 günü yatsı namazı kılındıktan sonra saat 22:30 sıralarında kilidi kırılarak soyulmuştu. Caminin ve bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen Aydın Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sadaka kutusunun kilidini kırıp içerisindeki 400 TL civarındaki parayı N.Ü. ve İ.Ö. isimli şahısların çaldığını tespit etti. Düzenlediği operasyonla her iki şahsı da yakalayan polis, N.Ü. ve İ.Ö.’yü adliyeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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