Romen belediye yöneticileri Başkan Günel’in çalışmalarını ilgiyle takip ediyor

‘Belediyelerin Yerel Kalkınması ve Stratejik Planlaması’ konulu Türkiye Romanya Konferansı için Kuşadası’na gelen heyet, Başkan Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Romanya Kamu Hizmetleri İşveren Örgütü (PSP) Başkanı Florian Dudu, Kuşadası’nın son yıllarda büyük bir değişim geçirerek güzel projeler ürettiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 17 yıl aradan sonra yeniden Kuşadası’nda gerçekleşen Türkiye-Romanya Konferansına katılmak amacıyla kente gelen Romen Belediye Başkanlarından oluşan 12 kişilik heyeti makamında ağırladı. 2006 yılında Sinaia ile kardeş şehir protokolü imzalanmasının ardından Kuşadası’na ilk defa gelen heyet, kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

Romanya PSP Başkanı Florian Dudu, 2006 yılında Kuşadası’nda ilki gerçekleşen konferansı hatırlatarak “17 yıl sonra yeniden Kuşadası’nda bulunuyoruz. Kuşadası’nda çok büyük bir değişim yaşandığını gördük. Ülkemizde genç,dinamik ve enerjik bir Belediye Başkanı olarak çok güzel işler başardığınız konuşuluyor. Konferansta Kuşadası hakkında çok güzel bilgiler aldık. Kuşadası ile kardeş şehir ilişkilerimizi daha çok geliştirmek ve güzel projeler üretmek istiyoruz” dedi.

Başkan Ömer Günel ise kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek için çok güzel projeleri olduğunu ve pandemi öncesinde Sinaia ile ilişkilerini yenilemek için görüştüklerini söyledi. Pandemi nedeniyle ziyaretlerin ve görüşmelerin aksadığını belirten Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak biz de kardeş şehirlerimizle ve Romanya belediyeleri ile işbirliği içerisinde güzel projelere imza atmayı istiyoruz. Bu amaçla belediyemiz bünyesinde Dış İlişkiler Müdürlüğü kurduk. Elbette ki kardeş şehir protokolünü imzalamakla iş bitmiyor. İlişkileri geliştirmek için ne yapabiliriz sorusuna cevap bulmak gerekiyor. Pandemi nedeniyle aksayan projelerimizi hızlandırarak hayata geçirme konusunda elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.