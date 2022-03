Romanya’dan Aydın’a eğitim köprüsü

Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu, Erasmus+ projesi çerçevesinde Romanya’dan gelen misafirlerini ağırladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleştirilen “You’ll never walk alone” (Asla yalnız yürümeyeceksin) Projesi çerçevesinde Romanya’nın Yaş şehrinden Aydın’a gelen heyet, proje ortağı Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu’nu ziyaret etti. Proje çerçevesinde Aydın’a gelen Scoala Alexandru Vlahuta isimli okulun müdür ve öğretmenleri “A chance for everyone, a school for the future” (Herkes için bir şans, gelecek için bir okul) adlı Erasmus+ projesi çerçevesinde işbaşı gözlem faaliyeti gerçekleştirdi.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Özcan Kardeş; “Kursta kazandığımız bilgilerimizi ve kendi deneyimlerimizi misafir okulumuzla paylaşarak erken okul terki ve devamsızlık konularında okulumuzda yapılan uygulamalar, yerinde gözlemleme ve inceleme olanağı bulacaklardır. Proje sayesinde ülkemizin ve ilimizin tanıtımı sağlayıp kültürler arası iletişimi kuvvetlendirilirken öğrencilerimizin İngilizce konuşmalarına da katkı sağlayıp yabancı dilin önemini kavramada yardımcı olacaktır” dedi.