Romanya-Türki̇ye konferansı 17 yıl sonra tekrar Kuşadası’nda gerçekleşti

Kuşadası, ‘Belediyelerin Yerel Kalkınması ve Stratejik Planlaması’ konulu Türkiye Romanya Konferansına ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla 5 gün sürecek olan konferansın ilk gününde yerel kalkınma, kamu politikasının stratejik hedefi, kaynak bulma ve ekonomik aktörler gibi konular ele alındı.

Kuşadası’nda gerçekleşen konferansa Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Turizm Bakanı Danışmanı Hayri Çavuşoğlu, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden katıldı.

Açılış konuşmasını yapan etkinlik koordinatörü ve Turizm Bakanı Danışmanı Hayri Çavuşoğlu, Kuşadası’nın tüm Romanya’da tanınan bir kent olduğunu belirterek “Romanya’nın hangi şehrine giderseniz gidin herkes tarafından tanınan tek Türk kenti Kuşadası’dır. Bu nedenle bu konferansı Kuşadası’nda düzenliyoruz” dedi.

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası’nın temel geçim kaynağının turizm olduğuna ancak başka sektörlerin varlığına da dikkat çekerek “Kuşadası aynı zamanda bir tarım kenti. Bunların yanında kısmen hayvancılıktan da söz edebiliriz. Kuşadası’nda çok sayıda hastane ve okul da bulunmakta. Sağlık ve kruvaziyer turizmi de Kuşadası’nda oldukça yoğun ilgi görmekte. Kısacası kentimizde tüm imkanları titizlikle sağlayarak yaşamımıza devam etmekteyiz. Kentimiz değişen ve gelişen şartlara hızlıca uyum sağlamaktadır” dedi.

Belediye Başkan vekili Emre Fazlılar ise Kuşadası’nın 2006 yılından bu yana Romanya’nın Sinaia şehri ile kardeş şehir olduğunu belirterek “Bu kardeş şehir birlikteliğinden sonra Kuşadası Belediyesi olarak pek çok kez Sınaı Belediyesi’ni ağırladık ve biz de onları ziyaret ettik. Bazı ortak projeler yürüttük. Sinaia Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi olarak en son 2019 yılında pandemi öncesi ‘Sürdürülebilir Turizm’ adıyla Dışişleri Bakanlığımızın desteklediği bir AB projesine başladık. Dilerim ki bu konferans sonrasında kardeş şehir sayılarımız daha fazla olur ve sürdürülebilir projelerimiz de artar” dedi.

Konferansın devamında Romanya’nın farklı şehirlerinden gelen belediye yöneticileri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları sunumlarını yaptılar. Ardından etkinlik koordinatörü ve Turizm Bakanı Danışmanı Hayri Çavuşoğlu, konferansa katılanlara katılım belgelerini verdi.