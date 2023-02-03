Roma dönemine ait 86 parça tarihi eser yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde Roma dönemine ait 86 parça tarihi eser ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesinde hareketlerinden şüphelenilen H.E. isimli şahsı durdurdu. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 86 parça Roma dönemine ait olduğu belirlenen sikke, kolye ucu ve tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.