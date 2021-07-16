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Restoranda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir restoranda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

AYDIN 16.07.2021, 10:25
Restoranda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
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Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir restoranda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tepecik Mahallesi’nde bulunan bir restoranda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorandaki iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahını çeken M.A. Mehmet Savaş’ı vücudunun çeşitli yerlerinden (40) yaraladı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Savaş’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Savaş hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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