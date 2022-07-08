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Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız’ı ağırladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i ziyaret etti.

AYDIN 08.07.2022, 13:16
Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız’ı ağırladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i ziyaret etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e gerçekleştirdiği ziyarette, üniversitelerde bilimsel, kültürel ve akademik çalışmalar görüşüldü. Ziyaret, Rektör Aldemir’in nazik ziyaretleri için Prof. Dr. Alim Yıldız’a teşekkür etmesi ile sona erdi.

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