banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Piyasaların gözü kulağı faizde!
Piyasaların gözü kulağı faizde!
İnstagram hesabınız çalınırsa ne yapabilirsiniz?
İnstagram hesabınız çalınırsa ne yapabilirsiniz?

Rektör Aldemir, kadına karşı şiddet toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığında gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

AYDIN 12.08.2021, 11:51
Rektör Aldemir, kadına karşı şiddet toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığında gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdür Yardımcısı Nurdan Kamal toplantıda, kadına yönelik şiddetin değerlendirmesini yaparak il verilerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda, kadına karşı şiddetin önlenebilmesi adına yapılabilecek çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı.
Yorumlar (0)
28°
açık