Rektör Aldemir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programında görev alan personeli yemekte ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanlığı programı için hafta sonu çalışan personeli öğle yemeğinde ağırlarken, ADÜ Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş’a teşekkür dilekçesi verdi.

Cumhurbaşkanlığı programında göstermiş olduğu özverili çalışmadan dolayı personele teşekkür ederek konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Elde ettiğimiz sonuç başarıdır, bu başarının sahibi de sizlersiniz. Göstermiş olduğunuz aidiyet duygunuz ve özverinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Personelin her türlü sorunda kendisi ile iletişime geçebileceğini belirten Aldemir, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak büyük bir aileyiz. Her türlü sorunumuzu hep birlikte çözeceğiz. Huzur ve sükunet içerisinde çalışarak çok güzel işler ortaya çıkaracağımıza inancım tam" diye konuştu.

Programa; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, daire başkanları ve personel katıldı.