"Ramazan’da fıstık ezmesini sofranızdan eksik etmeyin"

Ramazan ayına sayılı günler kala, merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelinde 100’ün üzerinde şubesi olan Tuğba Kuruyemiş’te hazırlıklar başladı. Firma tarafından, sahurla iftar arasındaki vakti daha zinde geçirmek isteyenler için fıstık ezmesi üretimine ağırlık verildi.

Faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla olan fıstık ezmesinin protein deposu bir yiyecek olduğu kadar aynı zamanda içerdiği yüksek lif, sağlıklı yağ ve potasyum ile uzun süre tokluk hissi verdiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, firma olarak ramazan ayına özel hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Aynı zamanda uluslararası üstün lezzet ödülüne sahip fıstık ezmesinin az şekerli ve şekersiz olarak 2 ayrı çeşit üretimini yaptıklarını belirten Tonkul, “Fıstık ezmesi yüksek oranda doymamış yağlara sahiptir. Kalbe iyi gelen sağlıklı yağlar içerir. Bu yüzden kalp ve damar dostu bu ürün, Ramazan ayında olduğu gibi yılın 12 ayın tüketilmesi tavsiye ediliyor. Enerji deposu olan fıstık ezmesi, çok sayıda vitamin ve mineraller barındırır. İçerisinde B6 vitamini ve bol miktarda potasyum bulunur. Fıstık ezmesi, sağlık açısından faydaları bulunan kalsiyum, sodyum ve demir gibi minerallere de sahip olduğu için Ramazan ayında daha fazla tercih ediliyor. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda Ramazan ayı hazırlıklarımız çerçevesinde fıstık ezmesi üretimine yoğunluk verdik” diye konuştu.