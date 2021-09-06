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Psikolojik sorunları bulunan genç, 5 yaşındaki çocuğu bıçakla ağır yaraladı

Aydın’ın Çine ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 5 yaşındaki çocuğu bıçakla ağır yaraladı.

AYDIN 06.09.2021, 11:36
Psikolojik sorunları bulunan genç, 5 yaşındaki çocuğu bıçakla ağır yaraladı

Aydın’ın Çine ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 5 yaşındaki çocuğu bıçakla ağır yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kalabak Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. ve oğlu İ.E.T. (5) ile akşam namazı için camiye gittikleri sırada psikolojik sorunları iddia edilen E.Y. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle küçük çocuğa bıçakla saldırarak karnından ağır yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan İ.E.T. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay sonrası E.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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