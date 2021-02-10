Psikolojik Destek Merkezi Hizmete Açıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen Kadın-Aile-Çocuk Psikososyal Destek Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 12 yaş üstü çocuklar, aileler ve kadınlara psikolojik destek vermek amacıyla hizmete açılan hizmet binası, Aydınlı ailelere ücretsiz psikolojik destek sunacak.

Hasanefendi Mahallesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Başkan Atay, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı program, açılış kurdelesinin kesilmesi ile devam etti.

“Danışmanlık merkezi şarttı”

Tüm vatandaşların desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde olunduğuna dikkat çeken Başkan Atay; “Bir sözümü daha yerine getirmenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyorum. Seçildiğim zaman yapacağım hizmetlerin bir tanesi de buydu. İnanın ki insanlarımızın psikolojisinin bozulduğu sorunlarımızın arttığı ekonomimizin artık dibe vurdu bir süreç içerisinde hepimizin desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemi yaşıyoruz. Pandemi sürecinde bizler sağlık çalışanları için doktorlar için bir otel kiraladık. Bir de bu pandemi süresi içerisinde evde çok uzun süre kalıp kadınlarımıza şiddet uygulayan erkeklerden kadınlarımızı kurtarabilmek için de otel kiraladık. Kadınlarımızı koruyabilmek için kiraladığımız otelde, ben kimsenin kalacağını düşünmüyordum ama maalesef yer kalmadı. Şiddet gören kadınlarımızın sığınabileceği yada şiddet görmeden önce eğitim ve danışmanlık alabileceği bir merkez şarttı. Belediye başkanı olarak bugün bu sorunların çözümü bu psikolojik destek merkezimizi hizmete açıyoruz” dedi.

“Mutluluk ailede başlar”

Mutluluğun ilk önce aile içinde kurulacağını vurgulayan Başkan Atay; “Mutlu bir toplum oluşturmak zorundayız, eğer mutlu bir toplum yaratamazsak geleceğimizle ilgili büyük kuşkularımız olur. Mutluluğu önce ailede kuracağız çocuklarımız mutlu olacak evin direği kadınlar mutlu olacak. Kadınlarımız şiddete maruz kalmamalı ekonomi ile ilgili durumunun da şartlarına uygun olmalı ailesini bir arada tutabilmeli. Bizde bu toplum için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız. Bütün kararlarımız belediye meclisi üyelerimizin oybirliğiyle çıkıyor. Ben diğer partilerdeki meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, en çok da onlar destek oluyorlar. Bugün bir sözümü daha yerine getirmekten mutluluk duyarken, Efeler halkının buradaki hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanacağını da söylemek istiyorum. Bu psikoloji merkezimizde 15 günlük randevumuz dolmuş durumda. Bu merkezimizin de Efeler halkına sorunları giderme konusundaki dayanışmamıza katkı yapmasını umuyorum” dedi.

"Minik Volkan’a tablet sözü"

Konuşmaların ardından protokol ile birlikte hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Başkan Atay, danışma merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Açılış sırasında Başkan Atay’ın arkadaşı olduğunu söyleyerek evinin balkonundan el sallayan Minik Volkan, daha sonra başkanın yanına gelerek selamlaştı. Samimi bir şekilde minik Volkan ile muhabbet eden Başkan Atay, online eğitimlerinde kullanabilmesi için tablet sözü verdi. Yetkililere talimat vererek minik Volkan’a tablet gönderilmesini istedi.