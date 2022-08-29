Psikolog Yıldırım “Çocuğunuzun korkularını oyun ile yok edin”

Psikolog Hazal Huntürk Yıldırım, belli yaş dönemlerinde çocuklarda görülen korkular karşısında ebeveynlerinin nasıl davranması gerektiğini açıkladı. Dönem dönem neredeyse bütün çocukların yaşadığı korkular karşısında ebeveynlerin ne yapacağı konusunda genel olarak bilgi sahibi olmadığını ve çocuklarının farklı yaşlarda farklı korkular yaşadığına dikkat çeken Psikolog Yıldırım, anne-babaların ve büyüklerin yanlış davranışlarının çocuğun dünyasına yeni korku kaynakları oluşturabildiğini belirterek "Çocukların dünyasına pek çok korku büyükler tarafından sokuluyor" dedi.

Psikolog Hazal Huntürk Yıldırım, çocukların her yaş döneminde ayrı ayrı kokular yaşadığını ifade ederek, “Yaş dönemlerine bağlı yaşanan ve en sık görülen korkular her çocuk için farklılık gösterebilir. Ancak, 3 yaş çocuğunda daha çok görsel korkular vardır. 4 yaşta ise genelde yüksek seslerden korku yaşanır. Ayrıca ayrılıktan endişe duyabilirler. Özellikle gece yatağında ve odasında yalnız kalmamak ister. Özellikle erkek çocuklarda saçını tırnağını kestirmeyle ilgili ciddi endişe görülebilir. Bu sebeple sünnet 3 yaş ve öncesi için uygun bir zaman olabilir. 5 yaş korkuları içerisinde ise hırsızlar, canavarlar en çok bu dönemden itibaren başa dert olmaya başlar. Ayrıca düşme, bir yerlerine bir şey olmasından da korku duyma görülür. Yalnızca kendileri için değil ebeveynleri için de bu korkuyu yaşarlar. 6 yaşta ise korkular oldukça yoğunlaşmıştır. Yüksek ses, hayalet, canavar, böcek gibi korkuları devam edebilir. Odasında dolap içinde, yatağının altında birinin saklandığı korkusu görülebilir. Ebeveynlerinden buraları kontrol etmesini isteyebilirler. Yataklarında yalnız yatmamak için diretebilirler. Sebepsiz anne baba odasına kaçışlar başlayabilir. 7 yaşlarında ise izledikleri ve okuduklarından daha çok etkilenmeye başlarlar. Bu sebeple tablet, televizyon ve telefon kullanım süreleri kısıtlı olmalı ve içerikleri sık sık gözden geçirilmelidir. 8 yaş korkuların genelde azalmaya başladığı, gerçekçi olmayan korkular yerine daha gerçekçi korkuların yerini aldığı bir dönemdir. Bu korkular; okulda başarısız olmak, arkadaşları tarafından dışlanmak gibidir” diye konuştu.

Ebeveynlerin çocukları korkuyla disipline etme inancından vazgeçmeleri ve korkuları küçümsemek, öyle bir şey yok demek yerine anlamaya çalışmaları onları ‘dönüştürmeleri’ gerektiğinin altını çizen Psikolog Yıldırım “Çocuğunuzla oyun oynayarak onların korkularını kontrol altına alın. Örneğin canavar korkusu yaşayan bir çocukla canavar yoktur konuşması yapmak pek işe yaramaz. Bunun yerine onunla canavar yakalama oyunu oynayabilirsiniz. Yakalanan canavarları pencereden yollayıp, ardından çocuğunuzla birlikte pencereleri kapatıp kontrol edebilirsiniz. Bunu yaparak canavarın gerçekliğini kabul etmiyorsunuz. Bolca eğlendiğinizde çocuğunuz bunun bir oyun olduğunu anlayacaktır. Bu basit yöntemle çocuğunuzun korkusunu yok saymadınız onu kabul ettiniz ve somut şekilde odada canavar olmadığını gösterdiniz. Böylelikle çocuğunuz duygularını kontrol edecek ve bununla eğlenerek baş edebilecek. Ebeveynlerin tüm bu korkular yaşanırken ve korkuları yok etmeye çalışırken, korkuların büyük kısmının çocukların gelişimsel yaş dönemleriyle ilgili olduğunu unutmaması gerekir. Korkular dönemleri dışında da devam ediyorsa uzmana başvurmak gerekebilir” önerisinde bulundu.