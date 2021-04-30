Psikolog Karaman, “Salgının çocuklar üzerindeki etkisine dikkat edilmeli”

Aydın My Okulları Psikoloğu Ezgi Gizem Karaman, Kovid-19 salgınının sadece fiziksel yönden değil, psikolojik yönden de kişileri etkilediğini, bundan en çok da çocukların zarar gördüğünü açıkladı.

Psikolog Karaman, Kovid-19 salgınının bu ülkenin ortak sorunu olduğunu belirterek, “Kovd-19 sadece fiziksel yönden olmamakla birlikte psikolojik açıdan da insanları olumsuz şekilde etkilemiştir. Bu doğrultuda her ne kadar mevcut salgın olayı ortak olsa da verilen tepkiler kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kişinin psikolojik sağlamlığına göre, anksiyete, panik ve endişe gibi psikolojik sorunların şiddeti şekillenmektedir” dedi.

“En çok etkilenen çocuklar olmuştur”

Bu süreç içerisinde salgının yayılmasıyla en çok etkilenen yaş grubunun çocuklar olduğunu açıklayan Karaman, “ Eğitim kurumlarının kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesi ve sokağa çıkmanın kısıtlanması yönünde alınan önlemler, çocukların bazı gelişimsel becerileri için destekleyici olabilecek etkinliklere katılımlarını ciddi düzeyde azaltarak olumsuz bir durum oluşturmuştur. Bu azalma beraberinde çocuklar üzerinde, İçe kapanma, Uyku sorunu, İştah değişiklikleri, Aşırı hareketlilik Enürezis/Enkoprezis, Durduk yere ağlama, Öfke nöbetleri gibi davranış değişikliklerine yol açmıştır.

“Yeterlilik algısını arttırmak gerekir”

Çocukların ruh sağlıklarının korunması hem kendileri hem de aileleri için son derece önem arz ettiğini ifade eden Karaman, “Bu durumu sağlamak için, mümkün olduğu kadar belirsizliği azaltmak ve yeterlilik algısını arttırmak gerekir. Unutulmamalıdır ki, ebeveynlerin mevcut duruma yönelik vermiş olduğu tepkiler çocuklar tarafından gözlemlenmektedir. Bu nedenle yetişkinlerin tepkilerini kontrol düzeyinde tutarak çocuklarının psikolojik sağlamlıklarını desteklemeleri gerekir. Böylece çocukların stres toleranslarını arttıracak ve kaygılandıkları durum ile baş edebilmelerine yardımcı olacaklardır. Bu yönde çocukların psikolojik sağlamlıklarına katkıda bulunmak için;

Aile içerisinde çocuklarınızla duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz bir alan oluşturun. Çocuğunuza geçmişte başa çıktığı zorlukları hatırlatın ve içinde bulunduğumuz durumun da geçeceğini, üstesinden gelebileceğini söyleyin. Çocuklarınızın sosyal medyadan ya da haberlerden ne tür düşüncelere maruz kaldığı konusunda dikkatli olun. Çocuğunuzla hayatında ve kendinde nelerin değiştiğine dair sohbet edin. Küçük hedefler belirleyerek çocuğunuzun aktif kalmasını sağlayın. Uyku hijyenine dikkat edin. Fiziksel egzersiz yapmalarına ortam oluşturun. Pandemi sürecinin uzaması, bu dönemde ortaya çıkan psikolojik sorunların şiddetlenmesine neden olabilir. Etkileri muhtemel olarak çok uzun yıllar devam edecek olsa da geçirdiğimiz bu zor günlerin içerisinde kazanım sağladığımız durumların olduğunun bilincinde olmak ruhsal refahımız için önem taşımaktadır. Bu süreçte; hayatımızdaki güzel olan şeylerin farkına varmak, ailemizle birlikte daha fazla zaman geçirmek ve sağlığımıza önem vermek gibi pozitif olan kısımları kendimize hatırlatmamız gerekir. Ayrıca bu süreçte yalnız olmadığınızı da bilmeniz psikolojik açıdan sizi daha güçlü kılacaktır. Stres ve kaygıya bağlı olarak oluşan karamsar düşünceler ve davranış değişiklikleri pandemi sürecinde çok yaygın olarak görülmektedir. Önemli olan yaşanılan psikolojik sorunlar günlük yaşamı önemli ölçüde etkilemeye başladıysa psikolojik anlamda profesyonel destek almak için başvurmaktan çekinmemektir. Herkesin sağlıklı bir psikolojide kalmasını dilerim” diye konuştu.