Aydın’ın Efeler ilçesindeki semt pazarlarında zeytin satışı yapan pazarcı kadın pratik zekası ile satışlarını ikiye katladı.

Aydın’ın en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinde hasat sezonu başladı. Çiftçiler Aydın ovasındaki tarlalarında bulunan zeytinleri hasat ederken, yağhaneler de tam kapasite ile çalışmaya başladı. Efeler ilçesinde 8 yıldır pazarcılık yapan ve zeytin satarak geçimini sağlayan Pınar Gültekin de aldığı makine sayesinde satışlarını ikiye katladı. Tezgahında zeytinleri müşterilerinden gelen talebe göre makine ile ister kırma isterlerse de çizme zeytin olarak teslim eden Gültekin pazarın ilgi odağı oldu. Verdikleri hizmeti ücretsiz olarak yaptıklarını ifade eden pazarcı Pınar Gültekin, "8 yıldır bu işi yapıyoruz. İnsanlar eskisi gibi artık bu tür işlerle uğraşmak istemiyorlar. Genelde hazır almayı tercih ediyorlar. Biz de aldığımız makine sayesinde zeytinleri müşterilerimizin damak zevkine uygun olarak hazırlıyoruz. Makine sayesinde zeytini kırma isteyenler için kırıyor, çizme isteyenler için çiziyoruz. Zeytinlerle tek tek uğraşmak yerine dakikalar içerisinde kilolarca zeytin hazır hale geliyor. Makine sayemizde işlerimiz neredeyse ikiye katlandı" dedi.

Müşteriler de Gültekin’in verdiği hizmetten dolayı memnun olduklarını ifade ederek kendilerine kolaylık sağladığı için teşekkür etti.