Potanın efeleri Kaymakam Arısoy’u maça davet etti

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’u ziyaret ederek Pizza Bulls Cedi Osman maçına davet etti.

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’u makamında ziyaret etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi’nde 2022-2023 Sezonuna 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da Nazilli Kapalı Spor Salonunda oynayacağı İstanbul ekibi Pizza Bulls Cedi Osman maçı ile merhaba diyecek olan Nazilli Belediyespor basketbol takımı, Nazilli Kaymakamı Arısoy’a forma hediye ederek karşılaşmaya davet etti.