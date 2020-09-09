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Polisin ‘Dur’ ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı
POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMADI, KOVALAMACA SONRASI YAKALANDI
AYDIN 09.09.2020, 18:10
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Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı.
Olay, Efeler Mahallesi’nde saat 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AL 455 plakalı araç sürücüsü, kontrol noktasında polislerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İhtara uymayarak kaçan araç sürücüsünü takip eden polis ekipleri aracı, 1401 sokak ile 1446 sokağın kesişimde durdurdu. Kovalamacanın ardından kısa sürede yakalanan araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Durdurulan araç çekici marifetiyle olay yerinden götürülürken, kaçan sürücüye de idari işlem yapıldı.
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