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Polis Nazilli’de kafeleri denetledi

POLİS NAZİLLİ’DE KAFELERİ DENETLEDİ

AYDIN 24.10.2020, 20:27
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Polis Nazilli’de kafeleri denetledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çarşı merkezindeki 21 kafede denetleme yaptı.

Özellikle Turan Mahallesinde bulunan kafeler sokağında yapılan denetlemede işyerlerinin Kovid- 19 nedeniyle alınması gereken tedbirlere uymaları konusunda uyaran Nazilli Polisi uyarılara uymayan 9 işyeri hakkında tutanak düzenlendi. Belediye arkasında bulunan içkili bir işyerinin sosyal mesafe tanımayan ve Kovid- 19 nedeniyle hiç bir tedbir almadığını gören ekipler iş yerine para cezası uygulamak üzere işlem yaptı.

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