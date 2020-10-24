Polis Nazilli’de kafeleri denetledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çarşı merkezindeki 21 kafede denetleme yaptı.

Özellikle Turan Mahallesinde bulunan kafeler sokağında yapılan denetlemede işyerlerinin Kovid- 19 nedeniyle alınması gereken tedbirlere uymaları konusunda uyaran Nazilli Polisi uyarılara uymayan 9 işyeri hakkında tutanak düzenlendi. Belediye arkasında bulunan içkili bir işyerinin sosyal mesafe tanımayan ve Kovid- 19 nedeniyle hiç bir tedbir almadığını gören ekipler iş yerine para cezası uygulamak üzere işlem yaptı.