Plazma hırsızları tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir ikametten plazma televizyon çalan ve polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlar çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklıdede Mahallesi Bahçecik Boğazı mevkiinde bir çiftliğe giren 3 hırsız, çaldıkları plazma televizyonu çuvala koyup otomobille kaçmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler plazma hırsızlarına dur ihtarı yaptı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca 5 kilometre sonunda Kuşadası Devlet Hastanesi kavşağında son buldu. Ekipler durdurulan araçta yaptıkları aramada çalınan plazma televizyonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde İ.U. ve A.K. olduğu tespit edildi. Karakola götürülen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.