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Plaj voleybolunun yıldızları Pro Tour Kuşadası Challenge’da buluşacak

Kuşadası, plaj voleybolunda dünyanın en büyük organizasyonlarından olan ‘VW Beach Pro Tour’a ev sahipliği yapacak. 19-22 Mayıs tarihleri arasında Sevgi Plajı’nda gerçekleşecek 4 günlük ‘Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge’a 33 ülkeden 200 sporcu katılacak.

AYDIN 18.05.2022, 09:13
Plaj voleybolunun yıldızları Pro Tour Kuşadası Challenge’da buluşacak

Kuşadası, plaj voleybolunda dünyanın en büyük organizasyonlarından olan ‘VW Beach Pro Tour’a ev sahipliği yapacak. 19-22 Mayıs tarihleri arasında Sevgi Plajı’nda gerçekleşecek 4 günlük ‘Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge’a 33 ülkeden 200 sporcu katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Sevgi Plajı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda eleme turnuvası ile başlayacak olan Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge ile ilgili olarak Güvercinada’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve FIVB Teknik Delegesi ChristianSchemeth katıldı.

Toplantıda konuşan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, dünyada plaj voleybolu alanında düzenlenen en büyük organizasyonlardan birisi olan VW Beach Pro Tour’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda başlayacak olmasının mutluluk verici olduğunu belirterek turnuvanın düzenlenmesine katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. 5 kıtadan 200 sporcunun katılacağı VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge’ın hem plaj voleybolunun hem de Türkiye’nin, Aydın’ın ve Kuşadası’nın tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Alper Sedat Aslandaş “Geçtiğimiz yıllarda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteği ile Aydın Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz organizasyonu bu yıl Kuşadası Sevgi Plajı’nda yapıyoruz. Uluslararası alanda üst düzey müsabakalara ev sahipliği yapacak olan VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge’in sporseverler için çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Alper Sedat Aslandaş, turnuvanın düzenlenmesi sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti.

80 ülkeden canlı yayınlanacak

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş’ın ardından konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, plaj voleybolu turnuvasının pandemiden önceki yıllarda Aydın Kent Meydanı’nda düzenlendiğini belirterek “Ancak bu organizasyon, çapı ve gördüğü ilgi nedeniyle Kent Meydanı’na sığmaz hale geldi. Bu nedenle bu yıl Kuşadası Belediyemiz ile iş birliği içerisinde düzenledik” dedi. VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge’in 80 ülkede canlı yayınlanacak olan muhteşem bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, “Ülkemizin, Aydın’ın ve Kuşadası’nın tanıtımı için büyük önem taşıyan bu organizasyon esnafımıza ve civar bölgelere de katkı sağlayacaktır. Turnuvayı önümüzdeki yıllarda Kuşadası’nda düzenlemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Tanıtıma büyük katkı sunacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise ilki 1987 yılında Brezilya’da düzenlenen plaj voleybolu turnuvasının bu yıl farklı bir formatta Kuşadası’nda gerçekleşecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek organizasyonun sürekliliğini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Kuşadası’nın doğru bir biçimde tanıtılmasının önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Kuşadası plajlarının böylesine büyük ve önemli bir organizasyona sahne olmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası’nda bir ilk

FIVB Teknik Delegesi ChristianSchemeth ise, organizasyonun Kuşadası’nda düzenlenen ilk plaj voleybolu turnuvası olması nedeniyle özel bir önemi bulunduğunu belirterek Türkiye Voleybol Federasyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

33 ülkeden 200 sporcu katılacak

‘Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge’, Davutlar Sevgi Plajı’nda 19 Mayıs’ta eleme turnuvası ile başlayacak. Dev organizasyon, 20-21-22 Mayıs tarihleri arasında Ana Tablo Turnuvası ile devam edecek ve Kuşadası Challenge şampiyonları belirlenecek. 33 ülkeden 96 takımın katılacağı eleme turnuvasında 32 kadın ve 32 erkek takımı mücadele edecek. 8’er takım ana tabloya katılmaya hak kazanacak. Ana tablo müsabakalarında ise 24 erkek, 24 kadın takımı yer alacak. Dereceye giren takımlara toplam 150 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

Turnuvaya Fas, Avustralya, Avusturya, Brezilya, kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Meksika, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Umman, Polonya, Slovenya, İsviçre, İsveç, Türkiye, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri’nden olimpik ve milli takım seviyesinde 200 sporcu katılacak. Ülkemizi erkeklerde Hasan Hüseyin-Mermer-Sefa Urlu, Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru ve Yusuf Özdemir-Mustafa Susam ikilileri, kadınlarda ise Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu ile Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ikilileri temsil edecek.

Dünya yıldızlarını ücretsiz izleme şansı

Beach Pro Tour Kuşadası Challenge turnuvasında seyirciler 2015 Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio Olimpiyat şampiyonu Brezilya’dan Bruno Oscar Schmidt’in yanı sıra servisleriyle ünlü İtalyan oyuncu AdrianCarambula ve 2 kez olimpiyatlarda yer almış Letonyalı Samoilovs-Smedins ikilisi gibi isimleri izleme fırsatı bulacak. Uluslararası televizyon ve internet kanallarının canlı yayın yapacağı organizasyonda voleybol severler maçları ücretsiz seyredebilecek.

Şölen havasında geçecek

Dünyada ilk kez 1987’de Brezilya’da, Türkiye’de ise 1990’lı yıllarda Antalya’da düzenlenen dünya turu için Kuşadası Sevgi Plajı’na Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekiplerce 1500 kişilik tribün kapasitesine sahip 18 metreye 28 metre ebatlarında bir merkez saha kuruldu. 3 yan maç sahası ile 2 antrenman sahasının oluşturulduğu Sevgi Plajı’nda gece maçlarının oynanabilmesi için de ayrıca ışıklandırmalı 2 saha kuruldu. Tüm gün müsabakaların oynanacağı turnuvada 16 uluslararası hakem görev yapacak. Ayrıca Türkiye’den 24 hakem yer alacak.

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