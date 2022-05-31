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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir."
Bakan Akar: "Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorsa diyorum ki, oralar meşru hedeftir, caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlemlenmektedir. Bu çerçevede yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburi hale gelmiştir."
Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim’de başladı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim’de başladı.
AYDIN 31.05.2022, 09:57
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim’de başladı.
ADÜ ev sahipliğinde düzenlenen Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen teknik toplantının ardından seremoni ve müsabakalar ile Didim’de başladı. Üniversitelerarası Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, 30 üniversite takımının katılımı ile Didim Akbük ADÜ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşiyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olacak olan şampiyona 2 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.