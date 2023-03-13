Plaj kumunu traktör römorkuna doldururken yakalandılar

Aydın’ın Didim İlçesinde bir plaja ait kumu traktör römorkuna dolduran 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Saplı Ada mevkiinde bulunan bir plaja ait kumun; İ.S., O.Y., E.K. ve C.İ. isimli şahıslar tarafından 2 adet traktör römorkuna doldurdukları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar hakkında ilgili kamu kurumuna bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.