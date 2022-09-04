Piri Reis’ten ilham aldılar Aydın’ı gururlandırdılar

Samsun’da düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye birincisi olan Aydın Fen Lisesi öğrencileri, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

TEKNOFEST Karadeniz’de Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Samsun’da gerçekleştirildi. Yarışmada Aydın’ı temsil eden Aydın Fen Lisesi öğrencileri ise Türkiye birincisi olarak Aydınlıları gururlandırdı. Ünlü Türk Denizci Piri Reis’in 1513’te çizdiği haritasından yola çıkarak projelerini gerçekleştiren Aydınlı öğrenciler Mustafa Kaya, Armanç Gedik ve Uygar Ege Kocakır, Emine Tiriç danışmanlığında kutup bölgelerini yüksek çözünürlüklü olarak haritalandırmaya çalıştı.

Yer Bilimleri kategorisi Uzay Bazlı Sistemler ve İHA tematik alanında hazırlanan “CBS ve Python Kullanarak Horseshoe Adası’nın 1999 ve 2020 Yılı 3D Yükselti Haritası’nın Çıkartılması” adlı projede uydu verileri derlenerek 8 saatte ve düşük maliyetlerde, doğruluk yüzdesi yüksek bir 3D model harita oluşturuldu.

Birbirinden önemli projelerin yer aldığı yarışmada dikkatleri üzerine çeken Aydın Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye birincisi olurken, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bu yıl da Aydın’ın geleneği devam ettirerek birincilik bayrağını dalgalandırdığını ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Aydın Fen Lisemiz geçtiğimiz yılki başarılarına devam ederek bizleri yine gururlandırmıştır. Geleceği emanet ettiğimiz gençlerimiz başarılarına her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Bu sene de TEKNOFEST Karadeniz’de Aydın olarak geleneği devam ettirerek birincilik bayrağını gururla dalgalandırdığımız için mutluyum. Ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan alan gençlerimiz Mustafa, Armanç ve Uygar Ege ile danışman öğretmenimiz Emine Tiriç’i; başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi ve velilerimizi gönülden kutluyorum” dedi.