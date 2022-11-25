Pire için yorgan değil, saman yakıyorlar

Hayvancılık ve Rahvan At Yetiştiriciliği konusunda Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden Aydın’ın İncirliova ilçesinde atların sezon hazırlığı başladı. Bir atın en iyi şekilde yarışabilmesi için bakımı kadar sağlığının da önemli olduğunu belirten Ege Bölgesi’nin usta yetiştiricilerinden Çetin Kızılkaya, pire ve haşere ile mücadele sezonunun başladığını söyledi. Kimyasal ilaç yerine atadan kalma yöntemlerle haşere ve pire mücadelesinin yapıldığı at üretim merkezlerinde yetiştiriciler bu kez pire için yorgan değil saman yakıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde ahırlarda pirelenmenin artması ile birlikte, biyolojik yöntemlerin yanı sıra yetiştiriciler atalardan kalma duman ve ateş yönteminin daha etkili olduğunu ifade ediyor.

Ata mesleği olan at yetiştiriciliği ve cambazlığı yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü artık ekonomik ihtiyaçtan değil atlara olan düşkünlüğünden dolayı bu işi yaptığını belirten Kızılkaya “At, Türk kültüründe önemli bir yer tutar. Bizler binlerce yıllık bu geleneğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Rahvan atlarını yetiştirerek yarışlara hazırlıyoruz ama atlarımızın bakımı kadar sağlığı da çok önemli. Bu sebeple damlarda oluşan bit, pire gibi haşereler ile mücadele etmemiz ve atlarımızın sağlığını korumamız gerekiyor. Damlarımızdaki haşerelerden kurtulmanın yolları var ancak biz hala daha atalarımızdan öğrendiğimiz yöntemi kullanıyoruz. Damdaki samanları, gübreyi yakarak pireyi öldürüyoruz. Pireyi bu öldürür. Mevsim geçişlerinde ahırlar pirelenir. Bunlarla mücadelede biyolojik yöntemlerde var fakat bunun en etkili yönetimi duman ve ateştir. Saman yakarak biz bu işlemi yaptığımızda hem çevre hem de hayvanlar olumsuz etkilenmez. Bu nedenle biz pireyle atalarımızdan kalma yöntemlerle mücadele ederiz. Öfkelenip pire için yorgan yakmıyoruz ama pirelerle başa çıkmak için saman yakıyoruz” dedi.