Pınarbaşı’nda temizlik çalışması yapıldı

Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinleri kapsamında bu akşam sahnelenecek olan tiyatro gösterisi öncesinde Efeler Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle birlikte adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı’nda birbiri ardına sanat etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuluyor. Ünlü oyuncular Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık’ın bu akşam sahneleyecekleri “İyi, Kötü, Çirkin” adlı oyun öncesinde alanda sıkı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Oyunu seyredecek vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda etkinliğin keyfini çıkarmaları için çalışmalar yapan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri, korona virüs salgınına karşı gereken tüm tedbirleri ve virüsten korunma kurallarını yerine getirdi. Sahneyi ve izleyici alanlarını dezenfekte eden ekipler, saat 21.00’de başlayacak oyun için tüm hijyen koşullarını sağladı.

Efeler halkının günlerdir heyecanla beklediği oyun için sayılı saatler kaldı. Pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen programda sosyal mesafe kuralları gereği kısıtlı sayıda sanatsever gösteriyi izleyebilecek. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sahnelenecek oyun saat 21.00’de başlayacak.